Zuzenhausen. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein Testspiel gegen den SV 07 Elversberg mit 4:3 gewonnen. Die Partie gegen den Regionalligisten fand am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Dietmar-Hopp-Stadion von Hoffenheim statt. Die Torschützen waren nach Clubangaben Jacob Bruun Larsen, Sargis Adamyan, Fisnik Asllani und Georginio Rutter. Für die Kraichgauer geht es in der Liga am 5. Februar beim FSV Mainz 05 weiter.

