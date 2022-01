TSG 1899 Hoffenheim zum Rückrundenstart gegen den FC Augsburg

Sinsheim. Die seit sechs Spielen ungeschlagene TSG 1899 Hoffenheim will ihre Erfolgsserie zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim den FC Augsburg. Das Hinspiel hatten die Kraichgauer mit 4:0 gewonnen. Beim Tabellenfünften fehlen unter anderem die Langzeitverletzten Robert Skov und Ermin Bicakcic, der auch noch positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, sowie Afrika-Cup-Teilnehmer Diadie Samassékou. Sein Comeback nach über einjähriger Zwangspause wegen einer langwierigen Sprunggelenkverletzung könnte Kapitän Benjamin Hübner geben.

