TSG 1899 Hoffenheim im zweiten Heimspiel gegen Mainz 05

Sinsheim. Voraussichtlich mit Nationalmannschaftsdebütant David Raum und Rückkehrer Chris Richards bestreitet die TSG 1899 Hoffenheim ihr zweites Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05. Die beiden vergangenen Spiele in Sinsheim hatten die Rheinhessen gewonnen. Im Blickpunkt bei den Hoffenheimern stehen Neuzugang Raum, der beim 6:0 gegen Armenien erstmals in der DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick spielte, und der Amerikaner Richards. Die TSG hat den Abwehrspieler kurz vor Transferschluss erneut vom FC Bayern ausgeliehen.

