Sinsheim. Der sportliche Vergleich zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München hat besonders viele spannende Ebenen, obwohl das aus der Tabelle der Bundesliga nicht herauszulesen ist: Elfter gegen Erster – das ist nicht die Geschichte. Es ist die Vorgeschichte mit dem 4:1-Sieg der TSG im Hinspiel, die eine ganz besondere Partie ankündigt. Nicht zu vergessen das Duell der Torhüter Oliver Baumann und Manuel Neuer. Und da ist noch das Kräftemessen der überragenden Stürmer Andrej Kramaric und Robert Lewandowski.

Im Hinspiel gewann Sebastian Hoeneß mit Hoffenheim gegen Bayern. © dpA

Seit der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Triple-Bayern im Jahr 2020 am zweiten Spieltag ist viel passiert. Die Hoffenheimer reisen mit der Gewissheit nach München, dass die Über-Bayern schlagbar sind. Die werden aber das 1:4 nicht vergessen haben, „das Ergebnis wird noch in den Köpfen sein“, nickt TSG-Cheftrainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag während einer Online-Pressekonferenz. Was wiegt schwerer, was bedeutet das für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky)? „Das kann ich nicht beurteilen“, sagt Hoeneß.

Was den Hoffenheimern hilft: Zuletzt haben sie drei Mal zu null gespielt. Was nicht nur, aber auch mit Baumann zu tun hat. Beim 3:0 gegen Köln und dem 3:0 gegen die Berliner Hertha hielt der 30-Jährige je einen Elfmeter. „Er war von Anfang an in dieser Saison eine Konstante, auf wirklich hohem Niveau“, sagt Hoeneß über seine Nummer eins. „Durch die gehaltenen Elfmeter hat er noch mal einen draufgelegt.“

Was doch etwas überrascht: Baumann liegt mit dem amtierenden Welttorhüter (fast) auf Augenhöhe. Der 34-Jährige kassierte in den bisherigen 18 Bundesliga-Spielen der Saison 25 Gegentore, Baumann in seinen 17 Spielen 29 (beim 1:1 in Bremen stand Philipp Pentke im Tor). Auch die Beurteilungen sind ähnlich, härteste Währung ist hier nach wie vor die Kicker-Note: Neuer hat im Durchschnitt eine 2,67 stehen, Baumann liegt bei 2,82. Über den Kapitän der Bayern sowie der Nationalelf sagt Hoeneß nur: „absolute Weltklasse“. Das gilt auch für die beiden Stürmerstars hüben wie drüben.

Es war nicht Robert Lewandowski, der dem Hinspiel mit einem Doppelpack den Stempel aufgedrückt hat – der 32-jährige Weltfußballer aus Polen blieb am 27. September ohne Treffer, wie bisher sonst nur gegen Bremen (8. Spieltag) und Leipzig (10.). Es war Andrej Kramaric, dem damals seine Saisontreffer vier und fünf gelangen – am zweiten Spieltag wohlgemerkt.

„Die Messlatte, die Andrej im Hinspiel gesetzt hat, ist extrem hoch“, sagt sein Trainer über den 29-jährigen Vizeweltmeister aus Kroatien. Kramaric erzielte zwölf der 28 TSG-Tore (Notenschnitt 2,61), jeweils zwei jüngst gegen Hertha und Köln. Aber nach seiner Corona-Erkrankung ist er „noch nicht da, wo er war“, sagt Hoeneß. Auch Lewandowski (2,56) machte etwa die Hälfte der Tore seiner Mannschaft (23 von 52). Hoeneß weiß: „Ihn zu stoppen, das müssen wir als Mannschaft hinbekommen.“ So wie im außergewöhnlichen Hinspiel.