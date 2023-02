Spätes Augsburger Joker-Tor verschärft Hoffenheimer Krise

Augsburg. Die TSG 1899 Hoffenheim kommt auch unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo in der Fußball-Bundesliga nicht aus der Krise. Die TSG verlor am Freitag 0:1 (0:0) beim FC Augsburg. Es war das elfte Spiel in Serie ohne Sieg für die Hoffenheimer. Der FCA erzielte vor 25 872 Zuschauern in der über weite Strecken zähen Partie zwei Treffer, die jeweils von Schiedsrichter Patrick Ittrich nach Videobeweis aberkannt wurden, ehe Fredrik Jensen in der 88. Spielminute den Siegtreffer erzielte.

In der Tabelle liegt der FC Augsburg als 13. jetzt fünf Punkte vor den weiter kriselnden Hoffenheimern.