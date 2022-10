Sieg gegen Schalke 04: TSG Hoffenheim springt auf Rang drei

Gelsenkirchen. Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter erzielten zunächst Robert Skov per Strafstoß (11.) und Munas Dabbur in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel baute erneut Skov per verwandelten Elfmeter die Führung aus (59.).

Durch den Sieg macht die TSG vorerst einen Sprung auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle. Die Hoffenheimer haben nach 10 Spielen bereits 17 Punkte auf ihrem Konto.

Am Dienstag empfängt die TSG dann Schalke 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der PreZero Arena.