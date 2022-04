Remis gegen Frankfurt - TSG Hoffenheim weiter sieglos

Frankfurt. Die TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1) gespielt. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß wartet nun seit bereits sechs Spielen auf einen Sieg.

Dabei ging die TSG zunächst durch ein Eigentor von Frankfurts Evan Ndicka in Führung (12.). Wenig später machte der Eintracht-Verteidiger seinen Fehler wieder gut und traf zum 1:1-Ausgleich ins richtige Tor (32.).

In der zweiten Halbzeit brachte Daichi Kamada die Frankfurter in Führung (66.). Den 2:2-Ausgleich erzielte TSG-Spieler Georginio Rutter per Kopf in der 78. Spielminute.

Die TSG Hoffenheim belegt nach dem Punktgewinn in Frankfurt weiterhin Platz acht. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) empfängt die TSG dann den SC Freiburg.

