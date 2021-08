Quarantäne statt Länderspielreise: Hoffenheim-Profi Akpoguma positiv auf Corona getestet

Zuzenhausen. Innenverteidiger Kevin Akpoguma von der TSG Hoffenheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Montag mitteilte, habe sich der Spieler bereits in häusliche Quarantäne begeben und wird deswegen in der Länderspielpause nicht zur nigerianischen Nationalmannschaft reisen können. Der gebürtige Neustadter habe sich trotz vollständigem Impfschutz infiziert. Akpoguma sei "symptomfrei und es geht ihm gut“, informierten die Kraichgauer weiter.

Nach bekanntwerden des positiven Ergebnisses bei Akpoguma seien daraufhin alle anwesenden Spieler und Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams negativ getestet worden.