Qualitäts-Check für die TSG

Zuzenhausen. Dieter Hoeneß wird am Samstagnachmittag auf der Tribüne der Sinsheimer Arena sitzen. Mit 69 Jahren ist der einstige Torjäger mittlerweile ein bisschen zu alt, um seinen 127 Bundesligatoren weitere hinzuzufügen. Als sein Sohn Sebastian am Donnerstag bei der Pressekonferenz der TSG Hoffenheim vor dem Spiel gegen den FC Bayern (Samstag 15.30 Uhr/Sky) über die fußballerischen Fähigkeiten seines Vaters sprechen soll, gerät Hoffenheims Trainer ein bisschen ins Schwärmen. Einige Tore hat er ja noch als kleiner Bub im Münchner Olympiastadion gesehen, er kennt die Aufnahmen aus den 1980er Jahren, wie der Vater trifft.

Doch, der Papa, wäre er 40 Jahre jünger, der würde auch beim Trainersohn in Hoffenheim spielen. Der hätte jene Stammplatzgarantie wie sie umgekehrt im Jugendfußball eigentlich nur Trainersöhne genießen. „Was er hatte, das wird heute kaum noch ausgebildet“, sagt Sebastian Hoeneß über seinen Vater, „das ist ein überragendes Kopfballspiel.“ An offensiver Lufthoheit, an Kopfballtoren durch Stürmer mangelt es der TSG 1899 Hoffenheim bei allem Erfolg in der aktuellen Saison noch ein bisschen. In David Raum haben die Kraichgauer wohl den besten Flankengeber der Liga in ihren Reihen, aber eben kein Kopfballungeheuer der Marke Dieter Hoeneß. Mit viel Köpfchen hatte Ihlas Bebou zuletzt in Köln kein Abschlussglück. Kopfsache sei das deshalb noch lange nicht. „Er hatte schon immer mal so ein Spiel. Wenn Ihlas alle seine Chancen nutzen würde, dann wäre er in Torsphären von Lewandowski unterwegs“, sagt Sebastian Hoeneß.

Vier Siege in Serie

An diesem Samstag sind Lewandowski und Co. zu Gast in Sinsheim, die unter der Woche beim 7:1 in ganz anderen sportlichen Sphären als RB Salzburg unterwegs waren. Das muss kein schlechtes Omen sein, schließlich haben die Münchner vor einem Duell mit Hoffenheim schon einmal eine Sieben-Tore-Gala hingelegt. Im Herbst 2019 war das, ein 7:2 bei den Tottenham Hotspur. Vier Tage später triumphierten die Kraichgauer mit 2:1 in München. „Ich bin nicht der abergläubigste Trainer“, sagt Sebastian Hoeneß beim Blick zurück: „Ich hoffe auf einen Sieg von uns, das hat aber weniger damit zu tun, dass die Bayern vor drei Jahren mal sieben Stück in Tottenham gemacht haben.“

Hoeneß betont mehrmals die vier Siege am Stück, die seiner Mannschaft gegen Bielefeld (2:0), Wolfsburg (2:1), Stuttgart (2:1) und Köln (1:0) zwölf Punkte und den Sprung auf Rang vier eingebracht haben. Auf dem Hoffenheimer Weg zurück nach Europa sind die jüngsten Erfolge zuletzt eher Pflichtpunkte gewesen, auch wenn Sebastian Hoeneß das natürlich nie und nimmer so ausdrücken würde.

Folgt nun der Check, ob die TSG auch wirklich Königsklassenformat besitzt, reif für die Champions League ist? „Wir versuchen Bonuspunkte zu holen, so möchte ich sie mal nennen“, sagt Hoeneß. Zählbares gegen die Bayern, das sieht die Saisonplanung eigentlich bei keinem Bundesliga-Team vor. „Du gehst nicht zwingend davon aus, dass du deine Punkte gegen die Bayern holst“, sagt Sebastian Hoeneß: „In dem Spiel kannst du wenig verlieren, so lange du mutig auftrittst.“ Defensiv unverwundbar sind die Bayern unter Julian Nagelsmann nicht, das haben sie schon häufiger bewiesen, gerade auswärts wie in Gladbach im DFB-Pokal (0:5) oder neulich beim 2:4 in Bochum.

Hoeneß hat in der Video-Analyse die Schwachstellen entdeckt, sie vorher zu verraten, kommt natürlich nicht infrage. Noch fehlt in dieser Saison ein TSG-Dreier gegen ein Team aus den aktuellen Top drei. „Gegen Dortmund sahen wir gut aus, aber haben nicht gepunktet“, sagt Hoeneß über das 2:3-Spektakel.

Damals, im Januar, waren nur 500 Zuschauer in der Sinsheimer Arena erlaubt, nun sind es mindestens 22 000, die aktuell erlaubt sind. Das könnte sich bis Samstag noch kurzfristig ändern. Die TSG arbeitet an einer Ausnahmegenehmigung, um noch mehr Zuschauer zum Spitzenspiel empfangen zu können.