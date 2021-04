Nagelsmann plaudert über „Eiertänze“

Sinsheim. Irgendwann spürte der Pressesprecher von RB Leipzig, dass es jetzt Zeit zum Einschreiten ist. Man möge doch ab sofort bitte Fragen zum bevorstehenden Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim stellen und nicht ständig zur Zukunft von Julian Nagelsmann, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werde, mahnte er an. Dies sei sonst auch „respektlos“ gegenüber Nagelsmanns Ex-Club aus dem Kraichgau, der vor dem Freitagabendspiel (20.30 Uhr/DAZN) freilich nicht mehr das ganz große Interesse hervorruft.

Nagelsmann plauderte locker über „Eiertänze“, die Trainer in diesen Situationen manchmal zu bewältigen haben, sowie seinen bis 2023 gültigen Vertrag und dass es mit dem Rekordmeister aus München bisher keine Gespräche gegeben habe. Und die Hoffenheimer? Die lobte der 33 Jahre alte Erfolgstrainer immerhin dafür, dass sie sich viele Chancen herausspielen.

Hoeneß: „Wir sind hellwach“

Insgeheim werden sie bei der TSG sicher daran zurückdenken, wie das war mit Nagelsmann, der den Club mit seiner enormen Expertise nach Europa führte und für den selbst der Trainerposten in Leipzig bald zu klein sein könnte. Sebastian Hoeneß hingegen wirkt in diesen Wochen wie ein Chefcoach im Dauerverteidigungsmodus. In der Europa League und im Pokal ist die TSG gegen Außenseiter rausgeflogen, in der Bundesliga ist nach der jüngsten Misserfolgsphase das gesteckte Ziel Europa schon sicher verpasst.

Gelingt bei Titelanwärter Leipzig keine Überraschung, wird sich auch die Abstiegsgefahr noch einmal vergrößern. „Die Frage wurde mir schon oft gestellt. Wir sind uns der Situation bewusst und wir sind hellwach“, verkündete Hoeneß. Das Wort Abstiegskampf nimmt er nicht gerne in den Mund. Das höhepunktarme 0:0 gegen Leverkusen am Montag wertete der Neffe von Uli Hoeneß als Fortschritt, weil zumindest mal wieder die Defensive hielt. „Es ist nicht angesagt, Panik zu verbreiten. Wir haben Vertrauen, in uns als Mannschaft“, sagte Hoeneß, um den es angesichts der durchwachsenen sportlichen Lage erstaunlich wenig Nebengeräusche mit Blick auf eine Ablösung gibt.

Ausfall von Rudy droht

Zur derzeitigen Situation erläuterte Hoeneß: „Der Job macht Spaß. Und trotzdem gibt es Momente, in denen man mehr kämpft, als dass man Spaß hat. Das gehört aber auch zum Job. Da kommen auch wieder bessere Momente.“ Immer wieder sprach er davon, schnell die restlichen Punkte holen zu wollen, um dann mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen zu können. Dies seien „lohnende Ziele“.

Personell muss Hoeneß zum Start des 29. Spieltags wohl mal wieder improvisieren. Das Duo Sebastian Rudy und Kevin Akpoguma, das am Montagabend verletzt raus musste, droht auszufallen. Ob es beim WM-Zweiten Andrej Kramaric diesmal für mehr als einen Jokereinsatz reicht, konnte Hoeneß am Mittwoch noch nicht sagen. dpa

