Nächste Pleite für Hoffenheim: Gladbachs Jonas Hofmann aus St. Leon-Rot trifft doppelt gegen die TSG

Sinsheim. Die Nationalspieler Jonas Hofmann und Lars Stindl haben Borussia Mönchengladbach zum ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison geführt. Der 30-jährige Hofmann erzielte beim 4:1 (2:0) beim Krisenclub TSG 1899 Hoffenheim die beiden ersten Tore (12. und 37. Minute) auf Stindls Vorarbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Kapitän gelang dann das 3:1 (83.), ehe Joker Hannes Wolf noch nachlegte (90.). Vor 24.119 Zuschauern in Sinsheim feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Farke auch den ersten Dreier in diesem Jahr und darf damit in der Tabelle wieder mehr nach oben schauen.

Derweil müssen sich die Kraichgauer, für die nur Ihlas Bebou (80.) traf, auf Abstiegskampf einstellen: Das Team von Chefcoach André Breitenreiter wirkte im achten sieglosen Spiel in Serie sehr lange ziemlich ratlos und harmlos. Die Hoffenheimer wissen kaum noch, wie sich ein Sieg in der Liga anfühlt: In den vergangenen zwölf Partien gab es nur einen einzigen - bei Schlusslicht Schalke im Oktober. So gerät Breitenreiter immer mehr in Erklärungsnot.

Ihren bis dato letzten Auswärtserfolg verbuchten die Gladbacher am 9. April 2022 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth (2:0). Die munter aufspielenden Gäste gingen mit Christoph Kramer in die erste Rückrunden-Partie, obwohl der Weltmeister von 2014 bei der Niederlage unter der Woche in Augsburg nach einem schweren Kopftreffer ausgewechselt worden war.

Bei den Hoffenheimer stand der Neuzugang und Ex-Wolfsburger John Brooks (zuletzt Benfica Lissabon) zwei Tage nach seiner Verpflichtung gleich in der Startformation - an seinem 30. Geburtstag. Hoffenheim zeigte sich zunächst ballsicher, wurde aber bei der ersten Unaufmerksamkeit bestraft: Ein herrlicher Diagonalball von Kapitän Stindl, der nach seiner Gelb-Sperre zurück im Team war, fand Hofmann und der düpierte Torwart Oliver Baumann mit einem Schuss ins rechte Eck. Unmittelbar nach dem Anstoß hätte Christoph Baumgartner fast den Ausgleich gemacht, doch Ko Itakura klärte auf der Torlinie.

Mit seinen 1,93 Metern stach Brooks als kopfballstarker Abwehrchef bei der TSG heraus. Doch Hofmann entwischte seinen Bewachern immer wieder. Auf der Gegenseite tat sich Kasper Dolberg als Angriffsspitze ungemein schwer: Der dänische WM-Stürmer stand erstmals in der Startelf, musste aber bereits zur Pause raus.

Erneut ein Konter der Gladbacher brachte die Hoffenheimer weiter ins Hintertreffen. Wieder kam der Ball von Stindl, ehe Brooks unglücklich einen Mitspieler anschoss, wieder zielte Hofmann genau ins rechte Ecke. Zunächst hatte Linienrichter Thomas Stein die Fahne wegen Abseits oben, doch auf Intervention von Videoassistent Benjamin Cortus entschied Schiedsrichter Benjamin Brand: Treffer gültig. Hofmann war nach überstandener Erkältung zurück in die Mannschaft gekehrt.

Zählbares brachten die Hoffenheimer auch im zweiten Durchgang lange nicht zustande. Christoph Baumgartner köpfte an den Pfosten, dann aber verkürzte der eingewechselte Bebou aus kurzer Entfernung auf 1:2. Doch das Aufbäumen der TSG kam zu spät, Stindl und Wolf trafen noch für die deutlich überlegene Borussia.