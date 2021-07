Muskelfaserriss bei Adamyan: TSG Hoffenheim muss auf Stürmer verzichten

Rottach-Egern. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Sargis Adamyan verzichten. Der 28-Jährige hat sich im Trainingslager in Rottach-Egern einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie die Kraichgauer am Sonntag mitteilten. Die Ausfallzeit bei Adamyan soll demzufolge zwei bis drei Wochen betragen. Damit könnte der Stürmer dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde und womöglich auch beim Start in die neue Bundesliga-Saison fehlen.

