Matarazzo bei Hoffenheim-Debüt mit Doppel-Sechs gegen Leverkusen

Hoffenheim. Pellegrino Matarazzo bestreitet sein Trainerdebüt bei der TSG 1899 Hoffenheim mit einer eher defensiven Aufstellung. Der 45-Jährige setzt am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf eine Doppel-Sechs mit Dennis Geiger und Neuzugang Thomas Delaney. Im Angriff spielen Andrej Kramaric, Christoph Baumgartner und Ihlas Bebou.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fünf Tage nach dem Aus seines Vorgängers André Breitenreiter soll Matarazzo, der bis zum Oktober noch Chefcoach beim VfB Stuttgart war, die Serie von neun sieglosen Liga-Spielen beim abstiegsbedrohten Tabellen-14. beenden. Er muss unter anderem auf den angeschlagenen Abwehrchef Kevin Vogt verzichten, für ihn spielt wieder John Brooks.

Bei den Gästen bestreitet der Ex-Hoffenheimer Kerem Demirbay sein 100. Bundesliga-Spiel für Leverkusen. Trainer Xabi Alonso muss weiter auf Torjäger Patrik Schick verzichten, im Vorjahr mit 24 Treffern zweitbester Schütze in der Bundesliga. Alonso nimmt im Vergleich zum 0:1 in Augsburg vier Wechsel vor: Neben Demirbay stehen Florian Wirtz, Jonathan Tah an seinem 27. Geburtstag und Daley Sinkgraven in der Startelf.