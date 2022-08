Knackpunkt Platzverweis

1899 Hoffenheim André Breitenreiter

André Breitenreiter wurde am 2. Oktober 1973 in Langenhagen bei Hannover geboren. Als Profi bestritt er 144 Bundesligaspiele für den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und die SpVgg Unterhaching. Eine Marke, die er als Trainer nun übertreffen kann. Bisher war er für den SC Paderborn, Schalke 04 und Hannover 96 in 121 Bundesligapartien als Trainer verantwortlich. Mit dem FC Zürich wurde Breitenreiter in der vergangenen Saison Schweizer Meister. Der 48-jährige Niedersachse ist seit diesem Sommer Cheftrainer der TSG Hoffenheim, sein Vertrag läuft bis 2024.

