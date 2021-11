Hoffenheims Skov fällt wegen Verletzung monatelang aus

Sinsheim. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss monatelang auf Flügelspieler Robert Skov verzichten. Der 25-Jährige hat sich im Spiel beim VfL Bochum am Samstag (0:2) eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen, wie die Kraichgauer am Montag mitteilten. Am Sonntag hatte die TSG zunächst nur darüber informiert, dass Skov die Reise zur dänischen Nationalmannschaft für die kommenden WM-Qualifikationsspiele verletzungsbedingt nicht antreten kann. Auf der linken Seite vertrat der Däne zuletzt Nationalspieler David Raum, der beim Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf dieser Position eigentlich als gesetzt gilt.

