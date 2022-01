Hoffenheim und Freiburg kämpfen um DFB-Pokal-Viertelfinale

Sinsheim. Die beiden Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und SC Freiburg kämpfen um eine Teilnahme im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Baden-Württemberg-Duell findet am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) in der Sinsheimer Arena statt. Hoffenheim gilt im Duell der Bundesliga-Überraschungsclubs als leichter Favorit, muss aber auf einige Langzeitverletzte verzichten. Freiburg hofft auf die Rückkehr von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und will nach der 1:5-Schlappe von Dortmund zulegen. Nachdem der FC Bayern und Bayer Leverkusen bereits ausgeschieden sind, stehen die Chancen für den Achtelfinal-Sieger auf ein weiteres Weiterkommen nicht schlecht.

