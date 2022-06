Hoffenheim leiht Stürmer Beier weiter an Hannover aus

Hoffenheim/Hannover. Die TSG 1899 Hoffenheim verleiht Angreifer Maximilian Beier auch in der kommenden Saison an Hannover 96. Dies teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Der 19-Jährige hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit einen Stammplatz beim Fußball-Zweitligisten erkämpft und erzielte drei Tore in 30 Spielen. Beim Erstligisten Hoffenheim war er zuvor kaum noch zum Zug gekommen.

"Für die zweite Saison trauen wir ihm absolut zu, noch weitere Schritte zu machen - er ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Für Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen ist eine Verlängerung der Leihe eine "für alle Beteiligten hervorragende Lösung". Er traut Beier perspektivisch zu, "eine richtig gute Rolle in unserem Bundesligakader zu übernehmen".