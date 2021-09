Hoffenheim lässt alles vermissen

Sinsheim. In der schwierigen Saison 2020/21 hatte Sebastian Hoeneß vor Kameras und Mikrofonen stets die Contenance gewahrt – doch damit war es am Samstag vorbei. Das 0:2 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 und vor allem das unerklärlich schwache Auftreten seiner Mannschaft setzten dem Trainer der TSG 1899 Hoffenheim sichtlich zu. „Es kotzt mich an, dass wir das heute nicht getan haben“, sagte der 39-Jährige zu der Tatsache, dass seine Profis kaum die Basics der Fußball-Bundesliga wie Zweikampfhärte und Passsicherheit auf den Platz bekamen.

Für die Kraichgauer war es bereits die dritte Heimniederlage gegen Mainz hintereinander nach dem 1:2 im März und dem peinlichen 1:5 im November 2019. Woran es diesmal lag? „Ich möchte gar nicht viel analysieren, es gibt nicht viel zu analysieren. Wir haben das Spiel verdient verloren“, sagte Hoeneß zunächst, bemängelte dann aber doch noch fehlende Chancen und mangelndes Durchsetzungsvermögen. „Ich bin stocksauer, ich bin extrem sauer, dass wir uns so präsentiert haben“, erklärte er. „Gegen Mainz kann man mal ein Bundesligaspiel verlieren, aber die Art und Weise lässt mich sauer zurück.“

Vor nur 8427 Zuschauern in der PreZero Arena (15 000 waren erlaubt) – darunter 650 Anhänger aus Mainz und der neue Bundestrainer Hansi Flick aus dem nahen Bammental – trafen U-21-Europameister Jonathan Burkardt (21. Minute) und Neuzugang Marcus Ingvartsen (77.) für die Gäste.

Praktisch nichts erinnerte mehr an den starken Hoffenheimer Auftritt vor zwei Wochen beim 2:3 in Dortmund oder an das 4:0 zum Saisonstart in Augsburg. „Anscheinend haben wir unsere Spielfreude aus Dortmund in der Bundesligapause verloren“, sagte Christoph Baumgartner und erstellte eine Mängelliste: „Es war zu wenig, wir haben uns keine einzige gute Torchance herausgespielt. Wir haben den Kampf nicht angenommen. Wir waren zu langsam im Ballbesitz, sind gar nicht in die Tiefe gekommen, wie wir es uns vorgenommen haben.“

Baumgartner kam nach seinen Einsätzen für die österreichische Nationalmannschaft erst nach der Pause, ebenso wie sein Landsmann Florian Grillitsch, der in diesem Sommer gerne nach Italien gewechselt wäre. Aber auch die beiden Leistungsträger konnten nichts mehr retten an diesem verkorksten Nachmittag. „Wenn man die Körperlichkeit nicht annimmt, verliert man gegen so eine Mannschaft. Das müssen wir das nächste Mal korrigieren“, sagte David Raum, der neue deutsche Nationalspieler der TSG.

Druck steigt

Bei Arminia Bielefeld droht den Hoffenheimern am kommenden Samstag ein ähnlich robuster Gegner. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit, als zahlreiche Corona-Fälle und eine Verletzungsmisere Hoeneß die Arbeit erschwerten, hat er mit seinem 32-Mann-Kader nun personelle Alternativen, um auf den Rückschlag reagieren zu können.

Das allerdings verstärkt auch den Druck auf den Neffen des langjährigen Bayern-Machers Uli Hoeneß: Torjäger Andrej Kramaric und Grillitsch wurden gehalten, Verstärkungen wie Raum und Angelo Stiller kamen, Abwehrspieler Chris Richards wurde wieder aus München ausgeliehen, auch Jacob Bruun Larsen kehrte zurück. Namhafte Abgänge hatte die TSG bis auf Ishak Belfodil (zu Hertha BSC) nicht. Ein elfter Tabellenplatz wie 2020/21 kann jedenfalls nicht der Anspruch sein. dpa