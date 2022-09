Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Hoffenheim in Berlin: Eine Wundertüte zum Trainer-Feiertag

In der Länderspielpause ließ Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter seine Profis an der langen Leine. Die viertägige Auszeit soll helfen, um am Sonntag bei Hertha BSC zu gewinnen - und den Coach an dessen Geburtstag zu beschenken.