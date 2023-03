Hoffenheim hofft in Mainz auf ersten Sieg unter Matarazzo

Hoffenheim. Die TSG 1899 Hoffenheim will nach zwölf sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 endlich wieder punkten. Um am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Duell mit den Rheinhessen die Negativserie zu stoppen, muss für die auf den Abstiegsrelegationsrang 16 abgerutschten Kraichgauer aber alles passen. Denn die Gastgeber gehen nach drei Siegen in Serie selbstbewusst in die Partie vor heimischem Publikum. Hoffenheim will indes im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo endlich wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

