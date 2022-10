Hoffenheim hofft bei Hertha auf fünften Saisonsieg

Zuzenhausen/Berlin. Die TSG 1899 Hoffenheim strebt am achten Spieltag bei Hertha BSC ihren fünften Saisonsieg an. Das Team des neuen Trainers André Breitenreiter ist vielversprechend gestartet und hat sich vor allem in der Abwehr stabilisiert. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Berlin steht Top-Torjäger Andrej Kramaric vor seinem 200. Liga-Spiel für die TSG und Breitenreiter feiert seinen 49. Geburtstag. Bis auf die Langzeitverletzten Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic und Ihlas Bebou hat der Chefcoach alle Profis zur Verfügung.

