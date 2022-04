Hoffenheim droht, Europa zu verspielen

Leipzig/Sinsheim. Die Champions-League-Ränge in praktisch unerreichbarer Ferne, die Europa-League-Teilnahme in Gefahr. Nach der dritten Bundesliga-Niederlage in Serie muss Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim in den Krisenmodus umschalten. In seiner zweiten Saison bei den Kraichgauern droht dem 39-Jährigen, von personellen Ausfällen derzeit mal wieder gebeutelt, ein enttäuschendes Ende. Allerdings kommt Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth als vermeintlicher Aufbaugegner am Ostersonntag gerade recht.

„Das müssen wir ziehen, wenn wir irgendwo international dabei sein wollen. Das ist der erste Schritt, um da wieder einen Fuß reinzubekommen“, sagte Spielmacher Christoph Baumgartner nach dem 0:3 bei RB Leipzig. „Ich glaube nicht, dass die Leidenschaft gefehlt hat. Ich glaube, dass wir sehr, sehr schnell unseren Matchplan zerstört haben“, ergänzte der Österreicher angesichts von gleich drei Gegentoren in der ersten Halbzeit durch Christopher Nkunku (5. Minute), Marcel Halstenberg (20.) und Dominik Szoboszlai (44.).

Union und Köln sind dran

Hoffenheims Andrej Kramaric verlässt frustriert den Platz in Leipzig.

Mitte März nach dem 1:1 gegen den FC Bayern München saß Sportchef Alexander Rosen noch im ZDF-„Sportstudio“ und konnte vom erfolgreichen Weg der Hoffenheimer berichten. Zuletzt verhagelte ihm das 1:2 gegen den VfL Bochum sein neunjähriges Dienstjubiläum, am Sonntag nun die Niederlage bei den um sieben Punkte enteilten Tabellenvierten aus Leipzig seinen 43. Geburtstag.

„Heute ist es ernüchternd, aber wir sind immer aufgestanden“, räumte Hoeneß ein. „Ich weiß, dass wir die Signale erkannt haben, es sind noch fünf Partien zu spielen, wir sind aktuell Sechster – und da, unter den Top Sechs der Bundesliga, wollen wir jetzt bleiben.“

Sein Polster hat Hoffenheim aber erst einmal verspielt: Union Berlin ist bereits punktgleich mit der TSG, der 1. FC Köln liegt nur einen Zähler dahinter. Gegen keine der beiden Mannschaften spielt das Hoeneß-Team noch. Neben Fürth hat es aber noch zwei weitere Heimspiele gegen die Königsklassen-Kandidaten Freiburg und Leverkusen sowie Partien in Frankfurt und Mönchengladbach vor der Brust. „Dass das natürlich im Rennen um Europa ein Rückschlag war, ist klar“, sagte Baumgartner. So realistisch sei man, zu wissen, dass die Champions League „erst mal sehr, sehr weit weg ist“.

Gegen Fürth kann Hoeneß zumindest wieder auf die gelbgesperrten David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma setzen. Die Abwehr mit Stefan Posch, Havard Nordtveit und Chris Richards schwamm gegen die Leipziger mächtig. Doch Baumgartner wollte die Verantwortung nicht nach hinten abschieben, zumal die Hoffenheimer Offensive keine vernünftige Chance herausspielte. „Es war heute in allen Mannschaftsteilen zu wenig. Die Stimmung in der Kabine war natürlich entsprechend schlecht“, sagte Baumgartner. dpa