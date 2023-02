Hoffenheim bei Angeliño-Rückkehr als Außenseiter in Leipzig

Leipzig. Die TSG 1899 Hoffenheim will die sportliche Krise im DFB-Pokal bei Titelverteidiger RB Leipzig beenden. Am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) sind die Kraichgauer im Achtelfinale aber deutlicher Außenseiter. Der in der Kritik stehende Trainer André Breitenreiter muss neben dem Langzeitverletzten Grischa Prömel auch auf die Mittelfeldspieler Angelo Stiller, Dennis Geiger und Robert Skov sowie die Verteidiger Pavel Kaderabek und Kevin Vogt verzichten.

Hoffenheim ist seit acht Bundesliga-Partien sieglos und hat zuletzt im Oktober einen Pflichtspiel-Sieg eingefahren. Leipzig hat 2023 sieben von neun möglichen Bundesliga-Punkten eingefahren. Hoffenheims Außenverteidiger Angeliño, der im Sommer quasi gegen den deutschen Nationalspieler David Raum ausgetauscht wurde, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.