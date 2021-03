Sinsheim. Die TSG Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga ein unerwartetes Ausrufezeichen gesetzt. Die Kraichgauer gewannen ihr Heimspiel gegen Champions-League-Aspirant VfL Wolfsburg mit 2:1 (2:1). Deren Keeper Koen Casteels kassierte nach 673 Minuten in der Fußball-Bundesliga erstmals wieder ein Gegentor, als Christoph Baumgartner (8.) die Hoffenheimer in Führung brachte. Nach dem Ausgleich durch Hoffenheim-Schreck Wout Weghorst (23.) gelang Andrej Kramaric (41.) noch vor der Pause die erneute Führung.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren