Hoffenheim beendet Negativserie mit Sieg gegen Bielefeld

Sinsheim. Fußball-Erstligist TSG 1899 Hoffenheim hat nach vier Bundesliga-Niederlagen wieder gewonnen. Gegen Arminia Bielefeld kam das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Der lange verletzte Kapitän Benjamin Hübner erzielte die Führung in der 22. Minute. Vor 10 000 Zuschauern in Sinsheim sorgte Georginio Rutter (51.) nach dem Wechsel für die Vorentscheidung. Für Bielefeld endete eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen, als 15. steckt die Arminia weiter im Abstiegskampf.

