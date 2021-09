Hoeneß setzt auf Überzeugung

Sinsheim. Sebastian Hoeneß kennt die Zahlen ziemlich genau. „Ich glaube, sie haben nur zwei der letzten 14 Spiele verloren, das spricht schon eine sehr deutliche Sprache“, sagt der Trainer der TSG Hoffenheim über den FSV Mainz, der an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Sinsheimer Arena als Gegner auftaucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Acht Siege und vier Unentschieden gelangen den Mainzern saisonübergreifend in der von Hoeneß angesprochenen Phase. Einer dieser Siege ist dem Hoffenheimer Trainer besonders präsent: die ernüchternde 1:2-Heimniederlage der TSG vom 21. März, als die Gäste schon nach 26 Sekunden erstmals trafen. „Das ist etwas, das uns nicht passieren darf.“ Hoeneß geht es deshalb „um die mentale Komponente“, dass „wir sofort da, hellwach sind“, obwohl viele seiner Profis mit diversen Länder-Auswahlteams „zehn Tage unterwegs waren, andere Spielphilosophien kennengelernt haben“.

Sebastian Hoeneß fordert einen konzentrierten Auftritt. © dpa

Hoeneß will seine Mannschaft nun „direkt wieder ausrichten auf das, was wir vorhaben“. Überzeugenden Hoffenheimer Fußball, wie es ihn zuletzt in Dortmund gab, trotz der unglücklichen 2:3-Niederlage.

Richtungsweisende Partie

Ein Sieg, ein Remis und eben dieses 2:3, so sind die Kraichgauer in die Bundesliga-Saison 2021/22 gestartet. Der FSV Mainz hat zwei Punkte mehr geholt. Es ist also eine wegweisende Partie für die TSG Hoffenheim. Abrutschen ins hintere Tabellenfeld oder vorbeiziehen am Gegner und dranbleiben an der erweiterten Spitzengruppe, darum geht es an diesem Samstagnachmittag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Mainzer Erfolgstrainer Bo Svensson kennt Hoeneß gut. „Wir haben damals auch in der A-Jugend-Bundesliga gegeneinander gespielt.“ Svensson war als Trainer für die Mainzer U 19 zuständig, Hoeneß fürs Talente-Team von Bayern München. Der Kontrahent stehe „für eine klare Spielphilosophie“, sagt der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Coach. Und „er ist sehr emotional am Spielfeldrand. Positiv verrückt würde ich ihn da mal bezeichnen. Aber wenn das Spiel vorbei ist, finde ich ihn ganz angenehm.“

Wobei die jeweilige Gemütsverfassung wohl davon abhängt, wie die Partie verlaufen wird, wer als Sieger oder Verlierer dasteht. Hoeneß spricht jedenfalls mit großem Respekt von einem „sehr, sehr unangenehmen Gegner“. Denn die Mainzer „spielen sehr, sehr körperlich, sehr, sehr intensiv, aggressiv, nach Ballgewinn schalten sie schnell um“.

Geigers Akzente

Der in der vergangenen Saison ewig lang verletzt ausgefallene Dennis Geiger hat bei der TSG erneut gute Startelf-Chancen. Er habe zuletzt im zentralen Mittelfeld ein „sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Dortmund“, sagt der Trainer und unterstreicht damit die gute Kicker-Note von 2,5 für Geiger, der „einerseits spielerisch Akzente setzen“ konnte, „andererseits aber auch läuferisch 80 Minuten durchgehalten“ habe, bevor es zu Muskelkrämpfen kam. In der 83. Minute musste der 23-Jährige ausgewechselt werden. Zu 100 Prozent ist er noch nicht fit. Jeder Startelf-Einsatz tut dem Hoffenheimer Eigengewächs aber gut.