Hoeneß hofft auf Kletter-Tour

Sinsheim. Nach einem mehr als durchwachsenen Jahr will die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga zu alter Stärke zurückfinden und in der Tabelle wieder nach oben klettern. Der elfte Rang zuletzt entsprach nicht dem eigenen Anspruch. „Wir sind ehrgeizig, haben Bock und wollen angreifen. Wir sind ambitioniert, wollen klettern“, sagte Coach Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Wenn man sorgenfrei durch die Saison käme, würde man gern die Obenstehenden ärgern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor dem Saisonauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg plagen ihn allerdings große personelle Sorgen. In Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Havard Nordtveit, Florian Grillitsch, Pavel Kaderabek und Robert Skov fehlen sechs Spieler verletzt. Ihlas Bebou befindet sich noch in Quarantäne. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Torwart Oliver Baumann, Diadie Samassekou und Sargis Adamyan noch Fragezeichen.

Vorsicht bei Baumann

„Bei Oliver ist nichts Neues hinzugekommen. Allerdings war er lange raus und im Aufbau. Da müssen wir gut vorgehen, dass kein Rückfallrisiko besteht“, sagte Hoeneß. Ob Baumann spielt, wird sich in den nächsten zwei Trainingstagen entscheiden. In Augsburg erwartet er einen offensiven Gegner, der sehr intensiv und körperlich spiele. „Da kommt ein schönes Brett auf uns zu“, sagte Hoeneß. Dennoch wolle er mit seinem Team nicht passiv agieren. „Wir müssen gegen Augsburg taktisch und mental gut vorbereitet sein. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und gleichzeitig wachsam sein. Der FCA ist wuchtig unterwegs und konterstark.“ Um das ganze Potenzial zeigen zu können, wird er aber auf die Rückkehr der angeschlagenen Spieler warten müssen.

Doch trotz dieser Ausfälle ist Hoeneß optimistisch. Schließlich sei die Mannschaft gut durch die Vorbereitung gekommen und habe sich von Spiel zu Spiel gesteigert. „Wir sind gut unterwegs und ich bin optimistisch und zuversichtlich. Zudem erhoffe ich mir auch noch den ein oder anderen Neuzugang“, sagte der Coach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob er in Zukunft auch auf Grillitsch setzen kann, ist ungewiss. Um den Offensivspieler gibt es immer wieder Wechselgerüchte. Hoeneß wischt den Gedanken aber beiseite. „Aktuell gehe ich davon aus, dass er Teil unserer Mannschaft ist. Er ist aufgrund seiner Qualität ein wichtiger und zentraler Spieler“, sagte er. Für Grillitschs Position haben sich in der Vorbereitung der wieder genesene Dennis Geiger sowie Angelo Stiller empfohlen.

Geiger und Stiller in Position

Eine weitere Ungewisse bleibt aber bestehen – Corona. Hoffenheim hat bereits zwei Fälle in der Vorbereitung beziehungsweise aktuell in Bebou. Sorgen mache er sich nicht, wohl aber Gedanken, gab Hoeneß zu. „Natürlich haben wir die Hoffnung, dass der Spielbetrieb normal vonstatten gehen kann. Ich erhoffe mir, dass die Fälle bei uns und in der Bundesliga gering bleiben, damit wir gut durchkommen“, sagte Hoeneß. Der Fall Mainz zeigt aber, wie schnell es gehen kann. dpa