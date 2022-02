„Gibt bessere Spieler als mich“

Zuzenhausen. In offensiverer Rolle hat sich Kevin Akpoguma auf der rechten Seite des Hoffenheimer Spiels in den Vordergrund gespielt. Im Interview spricht der 26-Jährige unter anderem über die Gründe des Hoffenheimer Aufschwungs.

Hoffenheims Kevin Akpoguma will nach dem Bundesliga-Spiel in Mainz am Samstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Herr Akpoguma, der SC Freiburg wird nicht mehr Ihr Lieblings- gegner, oder? Erneut haben Sie sich in einem Duell gegen die Breisgauer verletzt.

Kevin Akpoguma: Anfang Januar 2021 hatte ich mir im Heimspiel gegen Freiburg einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen. Im DFB-Pokal-Spiel vor zwei Wochen hatte ich Schmerzen genau an dieser Stelle, die Muskulatur wurde fest. Die Bilder im MRT haben zum Glück gezeigt, dass nichts gerissen ist. Ich will nach dem Spiel in Mainz am Samstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Zuletzt setzte es für Hoffen-heim drei Niederlagen innerhalb von einer Woche, welche schmerzte am meisten?

Akpoguma: Die im Pokal gegen Freiburg, nicht nur wegen meiner Verletzung. Gegen Dortmund waren wir trotz der 2:3-Niederlage herausragend. Wenn wir diese Mentalität wie gegen den BVB nun auch gegen andere Gegner auf den Platz bringen, dann werden wir zwangsläufig Spiele gewinnen. Wer das Selbstvertrauen hat, so gegen eine Mannschaft wie Dortmund aufzutreten, der braucht sich vor keinem Gegner zu verstecken.

In diesem Jahr ist die Chance auf Europa größer, weil Teams wie Gladbach oder Wolfsburg schwächeln.

Akpoguma: Das ist vielleicht ein Punkt. Ich glaube, selbst wenn diese Teams nicht schwächeln würden, wären wir da oben mit dabei.

Warum?

Akpoguma: Da kommen ein paar Faktoren zusammen. Wir sind insgesamt verletzungs- und sorgenfreier als in der Vorsaison. Als Trainer muss das ein super Gefühl sein zu wissen, dass du ein Gerüst von 20 Spielern hast, bei denen es in gewisser Weise „egal“ ist, wer auf dem Platz steht. Da bringt jeder seine Leistung. Natürlich haben wir auch Spieler wie Andrej Kramaric, Florian Grillitsch oder David Raum, die herausragen. Trotzdem bist du nicht mehr so abhängig von einzelnen Spielern. Diese Breite im Kader ist unsere Stärke. Dazu ist die Stimmung im Team sehr gut.

Von 20 Spielern können aber immer nur elf in der Startformation stehen.

Akpoguma: Natürlich ist jeder enttäuscht, wenn er nicht in der Startformation steht. Aber wir pushen uns gegenseitig im Training oder von der Bank aus, das zeichnet unsere Mannschaft aus. Ich glaube, die Motivation bei jedem lautet, dafür zu sorgen, dass wir im nächsten Jahr mehr Spiele haben, das heißt Europapokal zu spielen. Mit mehr Spielen hast du mehr Rotation.

Weil Pavel Kaderabek viel Verletzungspech hat, sind Sie häufig statt als Innenverteidiger auf der rechten Seite gefordert.

Akpoguma: Ich hoffe natürlich, dass auch Pavel bald wieder dabei ist. Aber es macht mir Spaß, da vorne mit dabei zu sein, mehr Offensivaktionen zu haben. Sechs Torbeteiligungen hatte ich auch noch nicht. In Sachen Intensität ist es aber ein krasser Unterschied, wenn du die Innenverteidigung gewohnt bist.

Was heißt das konkret?

Akpoguma: Als Innenverteidiger in Hoffenheim machst du auch viele Meter, ich schaue mir diese Statistiken immer sehr genau an. In Ballbesitz hast du als Innenverteidiger aber auch mal kurze Breaks, wenn der Ball im gegnerischen Strafraum ist. Als Joker, also auf der rechten Außenbahn, kriegst du die nicht.

Sie spielten bis zur U 21 für die deutsche Nationalmannschaft, entschieden sich 2020 aber, künftig für Nigeria zu spielen, die Heimat Ihres Vaters. Im Moment läuft der Afrika Cup in Kamerun. Ohne Sie.

Akpoguma: Natürlich habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe die Entscheidung für Nigeria mit ganz großer Motivation getroffen. Es lief am Anfang auch gut, aber ich war 2021 geplagt von Verletzungen. Kurz vorm Afrika Cup kam ein neuer Trainer, da war für mich abzusehen, dass ich nicht dabei sein werde, weil er auf Spieler setzt, die den afrikanischen Fußball besser kennen als ich. Der Verein sollte immer das wichtigere sein, die Priorität genießen. Ein Turnier wie der Afrika Cup oder eine WM, das ist der Bonus für deine Karriere.

Haben Sie die Entscheidung für Nigeria bereut?

Akpoguma: Auf keinen Fall. Ich bin kein Tagträumer, sondern Realist. Ich weiß um meine Qualitäten, aber ich überschätze mich nicht. Ich sehe ja auch, wer wie auf gewissen Positionen in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Da muss man einfach sagen: Es gibt bessere Spieler als mich.

Findet in Europa eine EM statt, dann schaut da ganz Afrika hin. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Woran liegt das eher geringe Interesse für die Afrikameisterschaft in Europa?

Akpoguma: Wenn die europäischen Ligen parallel stattfinden, ist das sicher nicht einfach für das Turnier und seine Wahrnehmung. Es wäre auch für die Spieler wesentlich besser, wenn so ein Turnier in einer großen Pause stattfindet.

Im März geht es in Hin- und Rückspiel für Nigeria gegen Ghana um ein WM-Ticket: Würden Sie nächste Saison lieber mit Nigeria bei der WM spielen oder mit der TSG an der Champions League teilnehmen?

Akpoguma: Das ist ganz knifflig. Aber ich würde sagen: Champions League mit der TSG 1899 Hoffenheim. Wir sind ja nicht Bayern München und haben das jedes Jahr. Hoffenheim ist meine Heimat, mein Herzensclub. Und ich kenne das Gefühl, diese Hymne zu hören. Am meisten ich würde ich mich freuen, wenn beides klappt.