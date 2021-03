Zuzenhausen. An einem großen Saisonziel fehlt es der TSG 1899 Hoffenheim derzeit mangels Perspektive. Aber wieder die Nummer 1 in Baden-Württemberg – das wäre natürlich was! Entsprechende Gedankenspiele ließ sich Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Bundesliga-Duell beim VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr) gerne entlocken.

„Das würde bedeuten, dass wir die beiden anderen Mannschaften hinter uns lassen und wahrscheinlich in der Tabelle klettern würden“, sagte der 38-Jährige am Freitag. „In der Rolle haben wir uns schon ganz gut gefallen. Trotz dieser kuriosen Saison ist es möglich und wir wollen es versuchen.“ Noch stehen der SC Freiburg (34 Punkte) und der VfB (33) vor dem derzeitigen Elften Hoffenheim, der in den vergangenen sieben Spielzeiten die erfolgreichste Erstliga-Mannschaft im Ländle war.

Die leise Hoffnung, doch noch ins internationale Geschäft zu kommen, soll die Hoffenheimer weiter tragen. Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge ist das Selbstbewusstsein der TSG gewachsen. „Wir wollen das Maximum rausholen aus jedem Spiel und unsere Hausaufgaben machen“, sagte Hoeneß. „Wir fühlen uns in der Position des Jägers und wollen diese Rolle weiter ausbauen.“

Für Hoeneß ist die kurze Reise nach Stuttgart auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Mit dem VfB war er als Spieler 1999 deutscher B-Jugend-Meister. dpa