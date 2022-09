Formstarke Hoffenheimer und Freiburger treffen sich zum Landesduell

Sinsheim. Der SC Freiburg will den Höhenflug fortsetzen, die TSG 1899 Hoffenheim ihre zuletzt doch recht dürftige Bilanz gegen die Breisgauer aufbessern. Das badische Landesduell zwischen der TSG und dem Sport-Club beschließt an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) den 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Freiburger reisen mit großem Selbstvertrauen an. Wettbewerbsübergreifend sind sie seit sechs Partien ungeschlagen, gegen Hoffenheim gelangen ihnen auswärts zuletzt vier Pflichtspiel-Siege in Serie. Doch auch die TSG ist gut in Form und gewann vier ihrer vergangenen fünf Liga-Spiele.

