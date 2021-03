  Europa rückt weiter in die Ferne - TSG Hoffenheim verliert gegen Mainz 05

Sinsheim. Der FSV Mainz 05 setzt seine Erfolgsserie in der Rückrunde fort und hat erstmals seit November die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Trainer Bo Svensson gewann am Sonntag mit 2:1 (2:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim und zog damit an den Rivalen 1. FC Köln und Arminia Bielefeld vorbei. Vor coronabedingt leeren Rängen schossen Robert Glatzel nach nur 28 Sekunden und Dominik Kohr (41. Minute) die Tore für die 05er. Mainz stand zuvor letztmals am achten Spieltag und auch davor nur ein einziges weiteres Mal in dieser Saison über dem Strich. Hoffenheim und Torschütze Ihlas Bebou (39.) dagegen können nach der zweiten Liga-Niederlage nacheinander wohl endgültig die Europa-Ränge abhaken können.

