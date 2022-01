Energie bleibt in der Kabine

Sinsheim. Beinahe wäre Oliver Baumann am späten Mittwochabend auch noch über den Haufen gerannt worden. Hoffenheims Torwart war der einzige, der sich nach dem 1:4 gegen den SC Freiburg und dem Pokal-Aus von den wenigen Fans in der fast schon völlig verwaisten Sinsheimer Arena verabschiedete. Der 31-Jährige winkte gedankenverloren in Richtung der leeren Tribünen und achtete bei seinem Gang in Richtung Haupttribüne nicht auf den Verkehr in Höhe des Mittelkreises. Dabei rauschte eine Gruppe Freiburger Profis beim Auslaufen heran, die ihren Sieg im Badner-Duell mit Sprintübungen feiern durfte, Baumann konnte gerade noch ausweichen.

Eine Szene mit Symbolcharakter: Der Freiburger Pokalexpress darf im Viertelfinale weiter gen Finalort Berlin fahren. Für Baumann und den Kraichgauclub ist mal wieder frühzeitig Endstation. „Schon sehr leer“, fühle er sich, sagte Baumann wenig später: „Ich bin immer noch sehr verärgert.“ Baumann weiß ja auch: Selten war der Weg in ein Finale einfacher als in diesem Jahr im DFB-Pokal. Angesichts von vier Zweitligisten im Viertelfinale wäre die Chance groß gewesen, weit zu kommen. Manchmal passt die Stimmung vor einem Spiel eben überhaupt nicht mit der Leistung wenig später zusammen. „In der Kabine war so viel Energie, so viel Feuer, dann konnten wir es nicht auf den Platz bringen“, haderte Baumann. Muss wohl ein Strohfeuer gewesen sein.

Schwäche im Zweikampf

Erstaunlich zweikampfschwach präsentierten sich die Gastgeber. „Wir wollten über Härte und Dynamik Freiburg beschäftigen“, sagte Sebastian Hoeneß hinterher. Nicht nur der Hoffenheimer Trainer suchte beides vergebens. Gerade einmal 40 Prozent aller Zweikämpfe gewannen die Gastgeber. Vincenzo Grifo sorgte für die verdiente Freiburger 2:0-Pausenführung (10./36.). Sollte das Pokalspiel als Beweisführung dienen, dass es auch ohne Andrej Kramaric geht, dann misslang dies. Hoeneß lag mit vielen Personal-Entscheidungen in dieser Saison richtig, bewies schon häufiger ein glückliches Händchen. Immer-Spieler Kramaric saß in der ersten Hälfte nur draußen. Ohne Kramaric war aber offensiv nix los. Die Idee dahinter: Ihlas Bebou und Georginio Rutter sollten ihre Schnelligkeit ausspielen. Bälle behaupten. Beides gelang nicht. Ob es mit Kramaric von Beginn an besser gelaufen wäre? Hoeneß begründete den Bankplatz seines Starspielers mit der Englischen Woche, schließlich kommt schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der BVB nach Sinsheim. „Wir haben einen breiten Kader“, sagte Hoeneß am Mittwochabend.

Den Anspruch auf Unantastbarkeit hat Kramaric verloren. „Andrej hatte in den letzten Spielen nicht die glücklichsten Aktionen. Er hatte auch keine Torbeteiligungen mehr“, sagte Hoeneß. Seit Wochen jagt der kroatische Vize-Weltmeister von 2018 vergebens seinem 100. Pflichtspieltreffer im TSG-Trikot hinterher. Zuletzt wirkte der sonst so Leichtfüßige immer verkrampfter und verkopfter. Dabei steht für beide Seiten gerade viel auf dem Spiel, da wird ein Bankplatz in seiner Wirkung gerne überhöht. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus. „Es wird da noch ein bisschen verhandelt“, zeigte sich Hoeneß zuletzt vorsichtig optimistisch, dass Kramaric über den 30. Juni 2022 bei der TSG bleibt. Immerhin sammelte der Stürmer Argumente in eigener Sache.

BVB kommt nach Sinsheim

Erst mit ihm waren die Kraichgauer am Mittwochabend im Pokalduell offensiv präsent. „Die Hoffnung war, dass er das Momentum dann über eine Einwechslung kreiert“, erklärte Hoeneß die Einwechslung zur 46. Minute. Kramaric war dann auch am 1:2-Anschlusstreffer maßgeblich beteiligt (53./Eigentor Nico Schlotterbeck).

Das schnelle Freiburger 3:1 durch Kevin Schade (55.) „hat uns den Stecker gezogen“, formulierte es Sebastian Hoeneß. Das 4:1 (Demirovic/68.) machte es nicht leichter. Zwei der drei Top-Spiel-Reifeprüfungen hat die TSG Hoffenheim in dieser Woche nun verpatzt.