Ein Sieg gegen den Schwund

Sinsheim. Wenn man in diesen Tagen durch Mannheim oder Heidelberg fährt, kann man der Marketingoffensive aus dem Kraichgau kaum entgehen. Großflächig bewirbt die TSG 1899 Hoffenheim auf Plakatwänden in den beiden Großstädten der Metropolregion ihren Verkauf von Dauerkarten. Die Sinsheimer kämpfen spätestens seit der Corona-Krise mit einem erheblichen Rückgang der Zuschauerzahlen.

2018/2019, in der letzten Saison des charismatischen Ausnahmetrainers Julian Nagelsmann, kamen im Schnitt noch fast 28 500 Besucher zu den Hoffenheimer Heimspielen. In der vergangenen Spielzeit rutschte die TSG mit einem Schnitt von 11 200 Zuschauern auf den vorletzten Platz der Liga ab. Selbst wenn man bei diesem Schwund die pandemiebedingten Einschränkungen in der ersten Saisonphase einrechnen muss: Die Verantwortlichen in Hoffenheim wissen, dass sie bei diesem Negativtrend dringend gegensteuern müssen. Und was hilft, um auch das eher neutrale Publikum in der Region wieder ins Stadion nach Sinsheim zu locken? An erster Stelle natürlich attraktiver und erfolgreicher Fußball.

„Das kann viel bewegt haben“

Diesen Auftrag hat der neue Trainer André Breitenreiter mit auf den Weg bekommen. Ein Anfang wurde am Samstag zumindest gemacht: Beim teils spektakulären 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den VfL Bochum ließen sich die Hoffenheimer auch durch einen Katastrophenstart mit einem frühen 0:2-Rückstand nach Toren von Simon Zoller (10., 13.) nicht beeindrucken. Christoph Baumgartner (15.) und Ozan Kabak (23.) glichen schnell aus, bevor es nach Andrej Kramaric verschossenem Foulelfmeter (59.) dem eingewechselten Munas Dabbur vorbehalten war, zwei Minuten vor dem Abpfiff mit dem 3:2 für die verdiente Krönung von Breitenreiters Heim-Premiere zu sorgen.

„Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Nach einem 0:2 so zurückzukommen, das kann viel bewegt haben“, sagte der neue TSG-Coach, der nach dem wackligen Weiterkommen im DFB-Pokal bei Regionalligist Rödinghausen und dem 1:3 beim Bundesliga-Auftakt in Gladbach nach einer vogelwilden Anfangsphase gegen Bochum auf einen echten Fehlstart zusteuerte. „Nach dem 0:2 habe ich nicht daran geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Wir wussten, dass Bochum hauptsächlich mit langen Bällen agieren wird. Dennoch haben sie uns damit zweimal erwischt. Wir waren zu passiv, so wollen wir nicht auftreten“, kritisierte Breitenreiter.

In der Abwehr, in der Zwölf-Millionen-Neuzugang Stanley Nsoki sein Debüt neben Kevin Vogt feierte, stimmte so gut wie gar nichts. Aber nachdem sich die TSG zweimal hatte übertölpeln lassen, riss sich die Mannschaft sichtbar am Riemen und drängte die Westfalen weit in die eigene Hälfte zurück. „Wir haben den Schalter umgelegt, haben ganz stark zurückgeschlagen, richtig Druck auf den Gegner bekommen und das Spiel zum Glück noch komplett gedreht. Die Mannschaft hat extreme Mentalität gezeigt“, sagte Kapitän Oliver Baumann.

Robert Skov führte als Faktor bei der Aufholjagd auch die Fans an. „Sie haben uns sehr gut unterstützt, das ganze Spiel über getragen und uns am Ende dann auch mit zum Sieg verholfen“, sagte der Däne in TSG-Diensten. Dem Vernehmen nach haben die Hoffenheimer Ultras einige interne Meinungsverschiedenheiten beigelegt und machten direkt hinter dem Tor ordentlich Stimmung. Sorgen machen muss sich der Bundesligist aus dem Kraichgau aber weiterhin beim generellen Zuschauerzuspruch.

Offiziell nannte die TSG eine Zahl von 17 005 Besuchern beim Bochum-Spiel, die riesigen Lücken im weiten Rund der PreZero-Arena deuteten eher auf weniger als 15 000 Fans im Sinsheimer Stadion hin – etliche der rund 10 000 Dauerkartenbesitzer dürften wegen der Sommerferien in Baden-Württemberg und der mäßigen Attraktivität des Gegners zuhause geblieben sein. Wenn es künftig auf dem Rasen in Sinsheim immer so rasant wie gegen den VfL zugeht, könnte sich das wieder ändern. Unterhaltsame Vorstellungen wie am Samstag helfen Hoffenheim auf jeden Fall mehr als jede großflächige Plakatwand in Mannheim und Heidelberg.