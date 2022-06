Ein großer Fang

Zuzenhausen. Damit das gleich mal am Anfang geklärt ist, für jetzt und alle Zeiten. Der Mann heißt mit Prömel, geschrieben und ganz besonders gesprochen mit einem „m“. Kein kurzes Doppel-„m“, wie es fälschlicherweise oft im TV und Hörfunk in den vergangenen Jahren zu hören war und sich so auch verfestigt hat. „Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt“, sagt Grischa Prömel am Sonntag nach dem Hoffenheimer Trainingsauftakt lächelnd: „Für mich ist das ein klares Ding.“

Schon Wochen vor dem Saisonende stand Grischa Prömels ablösefreier Wechsel zur TSG Hoffenheim fest. Da habe sich einer verpokert, verwählt, hieß es bei der Personalie Prömel am Saisonende. Seit seiner Entscheidung lief nämlich beim neuen Club nichts mehr zusammen. Im März war Hoffenheim noch Vierter, danach ging es bergab bis ins europäische Nirwana. Union Berlin hingegen punktete mit Prömel fleißig weiter und darf nun in der Europa League ran. Ohne Prömel.

Nähe zur Heimat Esslingen

Das erste Mal auf dem Hoffenheimer Trainingsplatz: Neuzugang Grischa Prömel. © Michael Ruffler/PIX

Der dürfte sein Gehalt durch die Rückkehr in den Kraichgau deutlich gesteigert haben. Der 27-Jährige begründet seine Rückkehr näher an die Heimat Esslingen natürlich anders: „Klar haben auch die Ambitionen der TSG eine Rolle gespielt“, sagt Prömel: „Ich wollte eine neue Herausforderung und sehe da Hoffenheim als den nächsten richtigen Schritt.“ Die fünf Jahre in Berlin seien die bislang schönsten seiner Karriere gewesen: „Mit so einem kleinen Verein waren wir unglaublich erfolgreich.“

Die Neugier auf Neues, aber doch irgendwie Altbekanntes im zweiten Anlauf überwog bei Prömel: „Das Fußballgeschäft ist halt auch so, dass man Lust hat auf neue Aufgaben. In Berlin war ich im gemachten Nest“, sagt er. Nun geht es raus aus der Hauptstadt, dorthin zurück, wo er als junger Fußballer flügge wurde, aber nicht den Durchbruch schaffte, der ihm via Karlsruher SC und den 1. FC Union Berlin gelang. „Damals kam ich aus der Jugend hoch, hatte noch nicht so viel gesehen“, sagt Prömel über seine erste TSG-Zeit (2013 bis 2015).

Jetzt ist er nicht mehr der Jungspund, sondern zum gestandenen Erstligaprofi gereift, den viele Liga-Rivalen auch gerne verpflichtet hätten: „Ich glaube, dass ich im Führungsstil deutlich zugelegt habe“, sagt Prömel. Solche Sätze hört sein neuer Trainer natürlich gerne: „Grischa hat in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung genommen und wird sicherlich auch einer der Führungsspieler auf dem Platz sein können“, sagt Trainer André Breitenreiter über „einen Top-Spieler, der in den Lauf-Statistiken mit führend ist.“

Die Nummer sechs trägt Prömel künftig beim Kraichgauclub auf dem Trikot. Ein Zeichen, dass der Neuzugang auch auf dieser Position das Hoffenheimer Spiel prägen wird, also als Achter? „Im Zentrum fühle ich mich am wohlsten. Ob es die Sechs oder die Acht ist, das ist mir relativ egal“, sagt Prömel und gibt sich mannschaftsdienlich: „Ich spiele dort, wo ich den größten Nutzen für die Mannschaft habe.“ Dass Hoffenheim auch als Sprungbrett in die DFB-Auswahl fungieren kann, so wie bei David Raum zuletzt, das hat Prömel registriert. „Ich muss erstmal hier Fuß fassen. Dann schaut man, was darüber hinaus noch kommt“, sagt er mit Blick auf die Nationalmannschaft: „Abschreiben tut man das natürlich nie. Wenn es dazu reicht, alles schön.“ Und wenn nicht, auch kein Beinbruch.

Sein ehemaliger Hoffenheimer Jugendtrainer Julian Nagelsmann bezeichnete Prömel mal als den klassischen Surfer-Boy abseits des Spielfelds und deshalb seinen persönlichen Lieblingsspieler: „Da hat er so gar nichts von einem Fußballer, da ist er ein Anti-Fußballer.“ Die Hoffnung ist groß bei der TSG, dass sich Prömel menschlich und sportlich als großer Fang herausstellt. Den machte Prömel zuletzt im Urlaub in Kolumbien und Ecuador. Stolz zeigte der Hobby-Fischer bei Instagram den gefangenen Gelbflossen-Thunfisch: „Da gab es schön Sashimi“. Für alle, die nicht wissen, was das ist: frischer Fisch, roh gegessen.