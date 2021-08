Die neue Vielseitigkeit als Trumpf

Hoffenheim. Andrej Kramaric ist Jäger und Sammler. Nicht nur von Toren, wie alle Stürmer, sondern auch von individuellen Rekorden. Er sei sich nicht ganz sicher, meint Sebastian Hoeneß: „Aber ich glaube, er kann wieder einen Rekord aufstellen“, sagt Hoffenheims Trainer vor dem Spiel der TSG an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund.

Unsicherheiten, die kennt Kramaric nicht, erst recht nicht, wenn es um eigene Bestmarken geht. Dem Hoffenheimer Bundesliga-Rekordtorschützen winkt ein achtes Spiel in Serie mit Torbeteiligung (also Vorlage oder eigener Treffer). Bei sieben steht der 30-Jährige schon zum dritten Mal, den Hoffenheimer Bestwert teilt er sich mit Vedad Ibisevic (2008) und Serge Gnabry (2018). Zuletzt mutierte der TSG-Torschützen- zum Vorlagenkönig. Viermal legte er in den bisherigen zwei Bundesligapartien Tore für Teamkollegen auf, meist sehr sehenswert. Wie geht er mit dem Rollenwechsel um? „Andrej ist auch happy damit, Tore vorzulegen, aber ich bin mir sicher, dass er sie noch lieber selber macht“, sagt Hoeneß.

In Dortmund weiß sein Topstürmer auch ganz gut, wo sich das Ziel befindet. Vor 14 Monaten erzielte er beim 4:0 in Dortmund alle Treffer. Nun kommt es zum Duell mit BVB-Stürmer Erling Haaland. „Die Statur unterscheidet sie ein wenig, bei der Torgefahr sind beide herausragend“, sagt Hoeneß, der seinen Stürmer für ein bisschen vielseitiger hält.

Es ist eine Erkenntnis der ersten 180 Bundesligaminuten, dass die TSG nicht mehr nur von den Toren eines Kramaric (20 in der Vorsaison) oder Ihlas Bebou (neun) lebt, die beiden waren für mehr als die Hälfte der 52 Liga-Treffer in der vergangenen Spielzeit verantwortlich. Der Mann aus Togo ist nach seiner Covid-19-Erkrankung noch nicht einsatzfähig. „Es ist erfreulich, dass andere parat stehen, dass wir nicht die Abhängigkeit von einem Kramaric oder Bebou haben“, sagt Hoeneß über die neue offensive Vielseitigkeit bei seiner Mannschaft.

Jacob Bruun Larsen scheint nach seiner Halbserie beim RSC Anderlecht endlich zur Verstärkung zu werden. Zwei Spiele, zwei Tore – so lautet die Bilanz des jungen Dänen vor dem Auftritt bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund. „Wir wussten auch vorher schon, was für Fähigkeiten er hat“, sagt Hoeneß über den schnellen und abschlussstarken 22-Jährigen: „Er wirkt sehr aufgeräumt und klar im Kopf.“

Munas Dabbur erhielt als Mittelstürmer zuletzt jeweils in der Startelf den Vorzug vor Youngster Georginio Rutter, der in Augsburg zwei Torbeteiligungen für sich verbuchte. „Für mich sind immer Trainingsleistungen wichtig, neben den taktischen Gründen. Georgi ist sehr nah dran, er wird gegen Dortmund seine Rolle haben, schauen wir mal, ob von Beginn an“, sagt Hoeneß.

Anschauungsunterricht, wie sich Haaland stoppen und der BVB besiegen lässt, den lieferte zuletzt der SC Freiburg mit seinem 2:1-Erfolg. „Man ist sicher gut beraten, im Kollektiv zu verteidigen“, sagt Hoeneß. Sein Defensiv-Kollektiv würde er personell gerne noch erweitern, weil die Herren Hübner, Bicakcic und Nordtveit nach wie vor nicht einsatzfähig sind.