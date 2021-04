Zuzenhausen. Nach zwei 0:0-Spielen will die TSG Hoffenheim in der Englischen Woche wieder Tore schießen. Das Remis bei Bayern-Verfolger RB Leipzig hat die Position von Trainer Sebastian Hoeneß bei den Kraichgauern erst einmal etwas gestärkt und für Ruhe gesorgt. „Leider konnten wir wie gegen Leverkusen nicht viele eigene Chancen herausspielen. Aber wenn man die Basisdinge in der Defensive wieder in Ordnung bringen will, steht man tiefer“, sagte Torhüter und Kapitän Oliver Baumann. „Das war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, darauf kann man aufbauen.“ Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt die TSG in der Fußball-Bundesliga mit Mönchengladbach erneut ein spiel- und angriffsstarkes Team, ehe es am Samstag zum SC Freiburg geht.

Da in der Abwehr die verletzten Benjamin Hübner, Kevin Vogt, Ermin Bicakcic und Kevin Akpoguma fehlten, mussten sich vor allem die weniger erfahrenen Stefan Posch (23), Ryan Sessegnon (20) und Chris Richards (21) den dieses Mal allerdings etwas schwächelnden Leipziger Offensivkünstlern entgegenwerfen. „Wir müssen wieder anfangen, Tore zu schießen, das ist ganz klar“, sagte der österreichische Nationalspieler Posch, aber die Null zu halten sei für die Verteidiger schon mal „sehr schön“. In der sechsten Minute der Nachspielzeit war den Hoffenheimern am Freitagabend allerdings „das Herz tief in die Hose gerutscht“ (Hoeneß), als die Leipziger über das vermeintliche 1:0 jubelten. Doch Schiedsrichter Manuel Gräfe gab den Treffer nach dem Videostudium nicht, da Torschütze Yussuf Poulsen sich selbst an die Hand geköpft hatte. „Laut der Regel muss er das Tor abpfeifen, aber als Fußball-Fan bin ich nicht immer ein Freund davon“, sagte TSG-Antreiber Christoph Baumgartner.

Endlich habe die TSG mal das Glück gehabt, so Baumann, „was wir nicht so oft hatten in dieser Saison“. Die Liste der Ausfälle hat sich in Leipzig allerdings wieder verlängert. Mittelfeldspieler Florian Grillitsch renkte sich nach Angaben seines Trainers innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal die Schulter aus. dpa