Die Verletzungspause von Mijat Gacinovic hat einem Pizzalieferanten beim Europa-League-Spiel von Molde FK gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:3) zu ungeahnter TV-Präsenz verholfen. Als der Serbe am Donnerstagabend am Spielfeldrand behandelt wurde, war bei dem Geisterspiel in Villarreal im Hintergrund ein Mann mit zwei großen Pizzaschachteln zu sehen. Der deutsche Lieferando-Dienst twitterte am Donnerstagabend an die Kraichgauer: "Wer hat da von Euch bestellt?" - und fügte später an: "Ist auch egal. Der Herr Dabbur hätte sich die Pizza heute aber verdient." Munas Dabbur gelangen bei der Partie zwei Treffer, der Israeli verschoss aber auch einen Elfmeter. dpa