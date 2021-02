Zuzenhausen. Als Schüler hat Christoph Baumgartner im Sportgymnasium von St. Pölten eine Klasse übersprungen. Bei der TSG Hoffenheim glänzt der 21-jährige Offensivspieler als fußballerischer Schnell-Entwickler.

Herr Baumgartner, Sie haben vor einigen Monaten über Ihren größten Schwachpunkt gesprochen, Ihre Unordentlichkeit und die daraus resultierende Kritik von Freundin Sandy. Hat sich das gebessert?

Der Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2023. Viel Zeit für Christoph Baumgartner, um weitere Tore zu bejubeln. © dpa

Christoph Baumgartner: Durch die vielen Europa-League-Spiele war ich ja nicht so viel daheim. Es sind dann zwangsläufig nicht so viele Sachen herumgelegen. Ich bin ehrlicherweise nicht der Ordentlichste und werde nie alles im rechten Winkel ausgerichtet herumstehen haben. Aber: Es ist ein Punkt, den ich verbessern will.

Ist es also einfacher, Ordnung ins Hoffenheimer Spiel zu bringen als in die eigene Wohnung?

Baumgartner (lacht): Na ja, das funktioniert auch nicht immer perfekt, aber wir erarbeiten uns derzeit wieder mehr Chancen. Es macht mehr Spaß, wenn wir mehr den Ball haben.

Hoffenheim hat zehn Punkte Rückstand auf einen Europapokalplatz: Ist das Spiel gegen Frankfurt am Sonntag die letzte Chance, die Top sechs nicht aus den Augen zu verlieren?

Baumgartner: Mit Frankfurt und Dortmund kommen jetzt zwei Teams von oben, diese beiden Spiele werden schon in gewisser Weise richtungsweisend sein. Wichtig war, mehr Stabilität reinzubringen, weniger Gegentore zu kassieren. Ganz ehrlich: Europa ist aktuell nicht so in unseren Köpfen drin.

Sie sind auch in Ihrer zweiten Bundesligasaison statistisch in fast jedem zweiten Pflichtspiel an einem Tor beteiligt. Ist es die größere Leistung, die Vorsaison so zu bestätigen?

Baumgartner: Ich merke, dass ich mich als Spieler und Persönlichkeit weiterentwickelt habe. Auch in der Kabine, im Umgang mit den anderen Jungs. Es ist natürlich etwas anderes, wenn du als Neuling deinen Platz suchst – oder ob du Stammspieler bist.

Ihr Vertrag bei der TSG läuft bis 2023, also noch zweieinhalb Jahre. Wo sehen Sie sich in drei Jahren?

Baumgartner: Ich will gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Ich bin Hoffenheim extrem dankbar und glücklich. Es läuft hier in Hoffenheim ja seit dem ersten Tag so wie ich und meine Familie, aber auch der Verein sich das vorstellen. Keiner weiß, wo er in drei Jahren steht. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass ich noch einige Zeit in Hoffenheim spiele.

Die britische „Sun“ hat Sie neulich als neuen Michael Ballack bezeichnet, angeblich soll Manchester United Interesse haben.

Baumgartner: Das kriegt man dann 50 Mal von Freunden geschickt (grinst). Das macht einen natürlich auch ein bisschen stolz, keine Frage, aber ich versuche, mir deshalb keinen Kopf zu machen. Michael Ballack ist jetzt nicht der erste Spieler, mit dem ich mich vergleichen würde. So Vergleiche sind doch eh immer schwer. Wenn ich an meinem Karriereende die Titelanzahl von Michael Ballack aufweisen kann, dann darf man mich gerne als Ballack bezeichnen (lacht).

Träumt man denn als kleiner Bub in Österreich von der Premier League oder der deutschen Bundesliga?

Baumgartner: Die Bundesliga war schon immer mein Ziel. Es erreicht zu haben, ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Es gibt schon noch das eine oder andere Ziel, das ich realisieren möchte.

Als da wäre?

Baumgartner: Das Größte, das man im Fußball erreichen kann, ist für mich der Champions-League-Titel. Das ist hoch gegriffen, ich weiß, und da muss viel zusammenlaufen. Wichtig ist etwas Glück, aber vor allem sehr viel harte Arbeit über einen langen Zeitraum.

Im Sommer gibt es ein Schaufenster, die Europameisterschaft.

Baumgartner: Ich hoffe sehr, dass die EM stattfindet, und bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass ich dann auch dabei bin. Ich habe in den Nations-League-Partien und Testspielen meine Leistungen gebracht, das Feedback vom Teamchef war positiv.

Warum ist Hoffenheim so ein Wohlfühlort für Sie und die Nationalmannschaftskollegen Stefan Posch und Florian Grillitsch?

Baumgartner: Es ist hier ja fast wie in Österreich: Wir sind alles Jungs, die nicht aus einer Großstadt kommen, sondern vom Land, vom Dorf. Du hast hier extrem gute Möglichkeiten als junger Spieler, da bin ich, da sind alle extrem dankbar.

Jetzt haben wir das Gespräch mit dem Thema Schwäche begonnen. Haben Sie denn in den vergangenen Wochen und Monaten im Lockdown ein neues Talent entwickelt?

Baumgartner: Ich versuche mich immer mehr als Barista. Vor rund einem Jahr habe ich mir eine Espresso-Maschine gekauft, mit einem Milchaufschäumer. Wir haben einige Jungs im Team, die sehr gut darin sind, die Tassen mit immer neuen Motiven zu verzieren. Da habe ich mir einiges abgeschaut.

Christoph Baumgarnter Selbst das Geburtsdatum passt zur TSG 1899. Christoph Baumgartner wurde am 1. 8. 99 in Horn in Niederösterreich geboren. Beim dortigen SV begann er auch mit dem Kicken. 2017 wechselte er nach Hoffenheim, wo er im Mai 2019 unter Julian Nagelsmann sein Bundesliga-Debüt gab. In der Vorsaison wurde er von den TSG-Fans zum Spieler der Saison gewählt. fhu