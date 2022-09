Dortmund. Borussia Dortmund geht ohne die Stammkräfte Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung), Raphael Guerreiro (krank) und Karim Adeyemi (Fußverletzung) in das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die drei angeschlagenen Profis stehen nicht im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für das Duell der punktgleichen Teams an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Gäste-Coach André Breitenreiter setzt auf dieselbe Elf, die den FC Augsburg am vergangenen Wochenende mit 1:0 besiegt hatte.

