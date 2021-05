Baumann fällt für Rest-Saison aus

Zuzenhausen. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden beiden Saisonspielen auf Stammtorhüter Oliver Baumann (Bild) verzichten. Dies teilten die Kraichgauer mit. Der 30-Jährige hat mit Schambeinproblemen zu kämpfen und daher sein Pensum schon in den vergangenen Wochen reduziert.

Da Hoffenheim mit dem 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag den Klassenerhalt endgültig gesichert hat, sind die Partien in Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha (22. Mai) nicht mehr entscheidend. „Oli hat sich in den vergangenen Wochen dankenswerter Weise in den Dienst der Mannschaft gestellt“, erklärte Manager Alexander Rosen.

© picture alliance/dpa/CTK

Für Baumann dürfte Philipp Pentke ins Team rücken. Auch Stürmer Munas Dabbur und Verteidiger Havard Nordtveit sollen in den letzten beiden Partie nicht mehr zum Einsatz kommen. dpa/jb (Bild: dpa)