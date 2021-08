Sinsheim. Für Christoph Baumgartner fühlte sich schon die Anfahrt zur Hoffenheimer Bundesliga-Arena anders an als sonst. „Man merkt das schon auf dem Weg zum Stadion. Man hat das so richtig schätzen gelernt, wie besonders das ist, wenn wirklich Fans da sind. Ich hoffe, dass es so bleibt“, sagte der Österreicher nach dem Test, den die TSG am Samstag mit 3:1 (2:0) gegen Stade Reims erfolgreich bestritt. Coronabedingt durften monatelang gar keine Fans in den Stadien sein.

3419 Zuschauer waren nun gegen Reims dabei, das gefiel auch Torhüter Oliver Baumann: „Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass wieder Fans da sind.“ Gut eine Woche vor dem Pflichtspielstart im Pokal bei Drittligist Viktoria Köln am 9. August (18.30 Uhr) zog der 31-Jährige ein positives Fazit: „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Natürlich ist es schade, dass wir nicht zu null gespielt haben, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Sebastian Rudy (29.), Baumgartner (45.+1) sowie Andrej Kramaric (68.) erzielten die TSG-Tore. Auf Stürmer Ihlas Bebou wird Trainer Sebastian Hoeneß in den nächsten Tagen unterdessen nicht setzen können. Der 27-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich „unverzüglich“ in häusliche Quarantäne begeben. „Die Test-Ergebnisse des restlichen Kaders sowie der Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams waren allesamt negativ“, hieß es von der TSG. Konstantinos Stafylidis wechselt bis zum Ende der Spielzeit auf Leihbasis von zum VfL Bochum. dpa