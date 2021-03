Stuttgart. Jetzt kennt er sie dann alle. Marco John hat in seiner jungen Karriere als Bundesligaprofi binnen weniger Wochen in den größten Arenen der Republik gespielt. In der Münchner Allianz-Arena, dem Berliner Olympiastadion, dem Dortmunder Signal-Iduna- Park, in der Arena auf Schalke. Am Sonntagabend genoss der 18-Jährige eine ungewohnte Perspektive aufs Stuttgarter Stadionrund. Von der Hoffenheimer Ersatzbank aus.

Erstmals seit dem 2. Januar gab es keine Einsatzminuten für den TSG-Durchstarter der vergangenen Wochen. Mehr als Warmlaufen am Spielfeldrand war nicht drin beim 0:2 in Stuttgart. „Ihm hat in den vergangenen beiden Spielen so ein bisschen die Frische gefehlt“, sagte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß, der zudem auf den Abistress für John verwies, der seine schulische Reifeprüfung an der Sinsheimer Max-Weber-Schule ablegt.

Auf der Bank zum Gewinner

Der Sonntagabend hat gezeigt: Man kann nicht nur auf der Schulbank, sondern auch auf der Ersatzbank zum Gewinner werden. Ryan Sessegnon hatte auf der linken Seite mächtig Probleme mit Stuttgarts Slalomläufer Silas Wamangituka. „Ich denke auch, dass er beim ersten Tor nicht so gut aussah“, sagte Hoeneß über den 20-jährigen Engländer, den die TSG bis Saisonende von den Tottenham Hotspur ausgeliehen hat. Wer gegen Mainz am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) links ran darf? „Die Leistung im Training bestimmt darüber, wer in der Startelf steht“, sagt Hoeneß.

John hat mit seinen 18 Jahren noch nie in einem vollen Bundesligastadion gespielt. Etwas, das Neulingen durchaus hilft. Das war schon im November so, als er bei den Profis des Kraichgauclubs in Belgrad gegen Roter Stern debütierte. „Ich glaube, dass es mir geholfen hat, dass keine Fans im Stadion waren“, hat er neulich im TSG-Magazin „Spielfeld“ gesagt: „Das Spiel in der Europa League hat sich fast angefühlt wie eines in der Regionalliga.“ Das ist in Coronazeiten auch in der Bundesliga nicht anders. Man kann die Rufe der Mitspieler hören, nichts lenkt ab vom Spiel. Kein Lärm, kein Murren, keine Pfiffe. „Es war wie im Training, alle haben mich unterstützt“, erinnert sich John.

Der junge Mann aus Obersulm-Sülzbach durfte schon als 17-Jähriger im März 2020 erstmals bei den TSG-Profis mittrainieren. „Als ich 2013 ins Kinderperspektivteam kam, ging es nur um Spaß“, erinnert sich John. Sieben Jahre später wird es ernst. Aus dem Schnupperpraktikum wurde im Sommer 2020 mehr, als er fest in den Profikader rückte. „Jetzt bei den Profis dabei zu sein ist etwas, wovon jedes Kind träumt.“

Sportdirektor Alexander Rosen vergleicht die Situation mit einer Tür, die einen Spalt breit offenstand – und durch die der gebürtige Bad Friedrichshaller einfach mutig hindurchging, als sich die Chance dazu bot. Trotz der Konkurrenz im größten Kader der Bundesliga. Denn das Verletzungs- und Coronapech der anderen wurde zu Johns großem Glück. Seine Chance hat er eindrucksvoll genutzt – und jüngst erst seinen Vertrag bis 2024 verlängert.