3:0 beim FC Rosengard: Hoffenheims Frauen mit guter Ausgangslage

Malmö. Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben sich eine große Chance auf den Einzug in die Gruppenphase der Champions League erkämpft. Der Bundesligist gewann das Playoff-Hinspiel beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard am Dienstagabend mit 3:0 (1:0). Die Tore für das Team von Trainer Gabor Gallai erzielten der belgische Neuzugang Tine de Caigny (28. Minute), Sarai Linder (71.) und Chantal Hagel (90.+3) mit einem herrlichen Weitschuss.

Gallai ließ die österreichische Torjägerin Nicole Billa, Deutschlands "Fußballerin des Jahres", zunächst überraschend für fast eine Stunde auf der Bank. Dennoch setzten sich die Gäste mit einer konzentrierten Leistung durch und widerstanden auch der Schlussoffensive der Schwedinnen. Das Rückspiel findet am 8. September in Hoffenheim statt. In der Vor-Qualifikation hatte die TSG als Königsklassen-Neuling unter anderem den AC Mailand besiegt.