Zweitligist Kaiserslautern reist zur Vorbereitung auf die neue Saison in die USA

Kaiserslautern. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird für die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in die USA fliegen. Wie der viermalige deutsche Meister am Donnerstagabend mitteilte, sei dort Ende Juni ein Trainingslager geplant. Höhepunkt soll dabei ein Aufeinandertreffen mit dem MLS-Club Minnesota United FC am 28. Juni sein. Nach 1957 und 1992 ist es der dritte USA-Aufenthalt der Pfälzer.

"Wir freuen uns sehr darauf, unser Trainingslager im Sommer in den USA absolvieren zu dürfen. Das wird für alle Beteiligten sicherlich eine tolle neue Erfahrung werden", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. "Eine solche Reise ist zudem ein Blick über den Tellerrand, mit dem man neue Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen kann." Der genaue Zeitpunkt für die USA-Reise stehe noch nicht fest.