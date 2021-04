Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Serie nur ganz knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau nur zu einem 2:2 (0:0)-Unentschieden. Jozo Stanic erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich für die Gäste. Die Pfälzer haben damit als Tabellen-18. nun drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Manfred Starke traf in der 60. Minute zur Führung für die Gäste. Nur vier Minuten später gelang Philipp Hercher aber der Ausgleich. In der 69. Minute fiel dann das 2:1 für Kaiserslautern: Hendrick Zuck brachte den Ball scharf nach innen und Zwickaus Keeper Johannes Brinkies fälschte die Kugel unglücklich ins eigene Tor ab.

Der FCK musste die Partie dann in Unterzahl beenden: Anil Gözütok sah eine Viertelstunde vor Abpfiff wegen groben Foulspiels Rot. Den nächsten Tiefschlag gab es dann mit dem Gegentor kurz vor dem Abpfiff. dpa