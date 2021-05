Rettung für Kaiserslautern fast geschafft - 3:3 bei Viktoria Köln

Köln. Am 37. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern nach großer Aufholjagd 3:3 (1:3) bei Viktoria Köln gespielt. Daniel Hanslik sicherte den Pfälzern zwei Minuten vor dem Abpfiff doch noch einen Zähler. Durch den Punktgewinn steht der FCK nun ganz dicht vor dem Klassenerhalt. Hanslik war es auch, der den FCK nach 14 Minuten in Führung gebracht hatte. Innerhalb von 83 Sekunden drehte der ehemalige Lauterer Timmy Thiele dann aber die Partie zum 2:1 für die Viktoria (18.,19.). Nach 32 Minuten traf Kai Klefisch zum 3:1-Halbzeitstand. Elias Huth gelang in der 72. Minute der Anschlusstreffer.

Kaiserslautern bleibt mit nun 42 Punkten auf Tabellenplatz 15. Sollte der FC Bayern München II am Sonntag im Münchner Derby gegen den TSV 1860 München nicht gewinnen, ist der FCK gerettet.