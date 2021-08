Pokalspiel Kaiserslautern gegen Gladbach womöglich vor weniger Fans

Kaiserslautern. Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern droht bei seinem Heimspiel im DFB-Pokal am Montag (20.45 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach eine Beschränkung auf eine maximale Zuschauerzahl von 5000 Fans. Darüber informierten die Pfälzer am Donnerstagabend. Anfang der Woche hatte der Club eine Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von 20 000 Zuschauern erhalten. Diese war aber unter anderem daran geknüpft, dass die Inzidenz in der Stadt nicht über 35 steigt. In den vergangenen Tagen lag sie allerdings mehrere Tage in Folge über der Marke von 35, am Donnerstag bei 47,8.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der einstige deutsche Meister weiter mitteilte, sind für das Pokalspiel gegen den Bundesligisten bereits weit mehr als 5000 Tickets verkauft worden. Über das genaue Vorgehen will der FCK erst zu dem Zeitpunkt informieren, an dem der Inzidenzwert vom Freitag feststeht und dem Club die bindenden behördlichen Entscheidungen zugegangen sind.