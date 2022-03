Neuer Investor für den FCK?

Kaiserslautern. Eine amerikanisch-chinesische Investorengruppe steht offenbar vor einem Einstieg beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Nach einem Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg soll die Pacific Media Group rund zehn Prozent der Anteile der FCK-Kapitalgesellschaft erwerben. Das Geschäft könnte Bloomberg zufolge noch in diesem Monat über die Bühne gehen. Der Traditionsclub aus der Pfalz wollte sich dazu am Donnerstag nicht äußern.

Die Pacific Media Group hält bereits Anteile an mehreren Clubs in Europa. Dazu gehören Barnsley FC in England, KV Ostende in Belgien, AS Nancy in Frankreich und Esbjerg in Dänemark. 2020 hatte eine regionale Investorengruppe für etwa elf Millionen Euro 33 Prozent der FCK-Kapitalgesellschaft erworben. dpa

