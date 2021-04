Nach Rücktritten im FCK-Aufsichtsrat - Remy und Helou ersetzen Koblischeck und Weimer

Kaiserslautern. Johannes Benjamin Remy und Valentin Helou rücken in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern nach. Das teilte der Fußball-Drittligist aus der Pfalz am Donnerstagnachmittag mit. Remy und Helou ersetzen die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Bernhard Koblischeck und Martin Weimer. Beide waren in den vergangenen Tagen von ihren Posten zurückgetreten.

AdUnit urban-intext1

Remy und Helou waren bei der virtuellen Mitgliederversammlung am 26. Februar 2021 als Nachrücker gewählt worden. Gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Keßler, Dr. Markus Merk und Fritz Fuchs bilden sie nun das oberste Kontrollgremium des Vereins.