Kaiserslautern. Der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler sowie die Gremienmitglieder Markus Merk und Fritz Fuchs werden aus dem Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. in den Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH entsendet. Das teilte der Vorstand des viermaligen deutschen Meisters am Sonntag mit. Die Entscheidung fiel einstimmig und auf Vorschlag der beiden neuen Ratsmitglieder Johannes B. Remy und Valentin Helou.

Beide rücken für die in den vergangenen Tagen zurückgetretenen Martin Weimer und Bernhard Koblischeck in den Aufsichtsrat des Klubs nach. Remy wurde in einer Sitzung am Samstag vor dem Spiel gegen Halle (3:1) zudem als neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender gewählt.